Başbakan, YPG'nin Vurduğu Camiye Gitti! Esnafın Sözleri Duygulandırdı: Vatan İçin Ölürüz

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PYD/YPG'nin roketle saldırdığı Kilis Çalık Camisi'ni ziyaret etti.

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

Yıldırım, camii ziyareti öncesinde kent girişinde ellerinde zeytin dalı olan vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldırım ilk olarak Çalık Camii'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen Muzaffer Aydemir'in ailesinin evine gitti. Daha sonra Aydemir ile aynı sokakta oturan Suriyeli Tarık Tabbak'ın evine geçti. Ailelere taziye dileklerini iletti. Taziye evlerinde Kuranı Kerim okundu. Dua edildi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'ne geçti.

Camide incelemelerde bulunan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan camide yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"BİZ ÖLMEYE HAZIRIZ"

Yıldırım, camide babası ile birlikte yaralanan bir çocuğu alnında öptü.

Başbakan, camiden valilik binasına kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi yürüyerek katetti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden Yıldırım, "Başbakanım memleketimize hoşgeldiniz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz vatan için ölmeye hazırız" sözleriyle karşılandı.

Yıldırım, Atılan roket sonucu hasar gören restoranı da ziyaret etti. Saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, restoranda incelemelerde bulundu. Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, üzerinde Türk bayrağı asılı zeytin ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.