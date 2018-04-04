Başbakan Yıldırım: "Terör Örgütlerini Hem Yurtiçinde Hem Yurtdışında Temizliyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Artık Türkiye'de engelliler, engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor. Sizlerin azmi ve gayreti, milletin büyük desteğiyle bu imkanları daha büyütmek, artırmak için çabalıyoruz, gayret gösteriyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

Hiç kimsenin senedi ve garantisi olmadığını belirten Yıldırım, "Bugün engelsizim, çok akıllıyım, diyen yarın engelli duruma düşebilir. O yüzden bize düşen, şu yavrulardan ders almaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, engelli vatandaşların "Yolları, binaları, asansörleri bize göre yapın. Bizim de olduğumuz bir şehirleşme yapın." diyerek kendilerine öğüt verdiklerini aktardı.

Türkiye'de hiçbir engellinin hayal kurmaktan korkmadığını kaydeden Yıldırım, engellilerin, kurdukları hayali nasıl gerçeğe dönüştüreceklerinin planlarını yaptığını söyledi.

"En büyük servetimiz, vatandaşımızın mutluluğu"

Başbakan Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde Turkcell, Avea, Telekom ve Vodafone'dan yetkililer ile yaptığı görüşmede "Arkadaşlar size görev veriyoruz. Siz, engellilere iş vereceksiniz. Sizin işiniz akıl işi. Fiziksel engeli olan da yapabilir başka engeli olan da yapabilir. Evlerinde oturdukları yerde iş yapacaklar. Hem para kazanacaklar hem de sizin bu istihdama bir faydanız olacak." dediğini anlattı.

"Ulaşımda, iletişimde, hayatın her yerinde ben de varım" başlıklı projeyi hatırlatan Yıldırım, bu projeye büyük ilgi gösterildiğini, evde çağrı merkezi kurulduğunu dile getirdi.

İlk teşebbüslerinde 500 kişiye istihdam sağladıklarını bildiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Birkaçının evlerine ziyarete gittim. Anne babalarıyla tanışma fırsatımız oldu. 'Nasıl bir değişim oldu' dedim. Dedi ki 'Tamamen değişti. Hayata küsmüş, morali bozuk evladımız şimdi evlenme, gelecek, kariyer planı yapıyor. Bambaşka bir şey oldu.' O çok küçük bir örnekti. Ama bugün elhamdülillah, milletimizin, devletimizin imkanları daha fazla. Binlerce kardeşimize iş, AŞ sağlayabiliyoruz. Artık Türkiye'de engelliler, engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor. Sizlerin azmi ve gayreti, milletin büyük desteğiyle, bu imkanları daha büyütmek, artırmak için çabalıyoruz, gayret gösteriyoruz. Engel tanımayan mutlu bir ülke için gece gündüz demeden daha çok çalışacağız. En büyük servetimiz, vatandaşımızın mutluluğu, sizin gülen yüzünüzdür. Yeter ki yüzünüz gülsün, daha nice yıllar biz, sizler için çalışalım, çabalayalım ve üretmeye devam edelim."

"Bundan güzel teklif olmaz"

Törene katılan bir vatandaşın "engellilerin araç gereçleri yerli ve milli olsun ve bunun için bir Ar-Ge çalışması yapılsın" isteği üzerine Yıldırım, "Bundan güzel teklif olmaz. Bu teklifinizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Öğrencilerinize de yerli ve milli olmanın önemini anlatın. Bu, çocukluluktan başlar. Millilik ve yerliliğin genç zihinlerde yerleşmesi lazım." diye konuştu.

Yerli Malı Haftalarını hatırlatan Yıldırım, "Gönül arzu ediyor ki her şeyi yerli ve milli yapalım. O çok mümkün değil ama en azından belirli kalemlerde... Pekala otomobil yerli yapılıyor." dedi.

Türkiye'de, bir başka marka altında otomobil üretildiğini ve çok büyük ihracat yapıldığını dile getiren Yıldırım, şu anda en büyük ihracat kaleminin otomobil ihracatı olduğunun altını çizdi.

"Bu, zihniyet değişimidir"

Yerli otomobilde markanın da projenin de aklın da aracın da Türkiye'nin olacağını vurgulayan Yıldırım, yerli otomobilin her yönüyle milli olacağını ifade etti.

Son 16 yılda engelli vatandaşlara hizmetteki yönetim zafiyetinin ortadan kalktığına dikkati çeken Yıldırım, "Engellileri yük gören, engellilerle karşılaşmaktan imtina eden, onları ihmal eden, yok sayan bir yönetim anlayışından, engellileri baş üstünde tutan bir yönetim anlayışına... Bu, zihniyet değişimidir. Yeter mi yetmez." dedi.

Engelli haklarının dünya standartlarına getirildiğine işaret eden Yıldırım, engellileri ilgilendiren müstakil bir kanun olmadığını, rencide edici tabirlerin yasaklandığını, tek "engelli" tanımı getirdiklerini söyledi.

Engellilere pozitif ayrımcılık getirdiklerini belirten Yıldırım, Otizm, Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiğini hatırlattı. Yıldırım, "Yasal hakların dışında sosyal haklarda da birtakım düzenlemelere gittik. Ağır engeli bulunan kişilere bakım destek hizmetleri devam ediyor. Evde bakım desteği getirdik. Bugün evde bakım alan 502 bin 508 vatandaşımız var. Bunun yanında 97 yatılı bakım merkezi var. Burada 6 bin 800'den fazla engelli kardeşimiz hizmet alıyor. 2002 yılında 2 bin 600'den fazla engelli vatandaşımız, kurum bakımı için sıra bekliyordu. Bugün sırada bekleyen bir vatandaş yok." bilgilerini paylaştı.

(Sürecek)