Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Masalcı Vakıf Dede" Oyununu İzledi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yaptığı yardımlara getirilen eleştirilere ilişkin, "Evinin başına yıkıldığı bir süreçte, Suriyeli milyonlarca kardeşimize yapılan yardımların birtakım kişilerde göze battığını görmek, esasen geçmişe olan aidiyet duygumuzu ve ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu devasa mirası anlamamaktan geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çocuklara vakıf kavramını benimsetmek amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Küçük Tiyatro'da sahnelediği tek kişilik müzikli çocuk tiyatrosu, "Masalcı Vakıf Dede"yi öğrenciler, eşi Fatma Çavuşoğlu ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Berk ile beraber izledi.

Öğrencilerin de zaman zaman rol aldığı oyunda, Bakan Çavuşoğlu'nun minik oğlu Hasan Berk de oyun sırasında sahnede yer aldı.

Çavuşoğlu, oyun sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vakıf Dede" ile çocukların içerisindeki iyilik düşüncesini güdülemek ve onların iyilik yapma hevesini artırmak üzere oyunun sergilendiğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Kaldırımları tamir eden vakıf, meyve yedirmeyi sevdiren vakıf gibi vakıfları çocuklarımıza aktarmak suretiyle onların iyilik düşüncesinin hafızalarında yer etmesini ve vakıf kelimesinin vakfetme duygusunun onlarda karşılık bulması açısından önemli."

Karşılık beklemeden iyilik yapma biçimi olarak kurumsallaşan vakıf düşüncesine bugün çok daha fazla ihtiyacın olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Evinin başına yıkıldığı bir süreçte, Suriyeli milyonlarca kardeşimize yapılan yardımların birtakım kişilerde göze battığını görmek, esasen geçmişe olan aidiyet duygumuzu ve ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu devasa mirası anlamamaktan geçtiğini düşünüyorum. Biz, çocuklarımıza bunu aktararak, çocuklarımızın iyilik yapma düşüncesini onlarda kalıcı hale getirmek istiyoruz. Nerede bir mağdur, mazlum varsa çocuklarımız onların yanında olması gerektiği ihtiyacını kendilerinde hissetsinler."

"Masalcı Vakıf Dede bütün ortaokullarda sergilenecek"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, tiyatro projesinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2015'te hayata geçirildiğini anımsatarak, oyunun yoğun bir taleple karşılaşması üzerine senaryonun yenilendiğini söyledi.

Eserin İstanbul ve Ankara'da gösterimlerini olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte bütün ortaokullarda çocuklarımızda vakıf düşüncesinin yer etmesini sağlamak için bu projeyi sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve bütün ekibe teşekkür ediyorum." diye konuştu.