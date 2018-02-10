Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bizi Sınamaktan Vazgeçin"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'de biraz empati yaptığında Türkiye'nin yaptığının çok doğru bir şey olduğunu görecektir. O yüzden Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda başkalarına söyleyeceği şey net olarak şu. Artık bizi sınamaktan vazgeçin. Bizi denemekten vazgeçin" dedi.

Yozgat'ta Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın başkanlığında Tarım ve Hayvancılık Yozgat İl Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyük Sinema'da gerçekleştirilen toplantıya Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Bozdağ, "Bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olandır. Amerika Birleşik Devletleri, kendi sınır boyu 910 kilometrelik bir alanda terör örgütlerinin yuvalanmasını ve buraların bir terör devletine doğru dönüşmesini görse her gün sınırlarından taciz atışları olsa ABD'li sivil vatandaşlar hayatını kaybetse ve yaralılar olsa, karakollarına, askerine, polisine saldırılar olsa herhalde ABD yönetimi ve haklı da bunlara haddini bildirin ve bunlara fırsat vermeyin der. ABD'de biraz empati yaptığında Türkiye'nin yaptığının çok doğru bir şey olduğunu görecektir. O yüzden buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda başkalarına söyleyeceği şey net olarak şu. Artık bizi sınamaktan vazgeçin. Bizi denemekten vazgeçin. Türkiye, gelinen noktada geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Bu yolda hedeflere ulaşılıncaya kadar TSK yürüyecektir. Bölge terörden ve teröristlerden arındırıldıktan bölgede huzur, barış, sükun yeniden tesis edildikten sınır güvenliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği temin edildikten sonra ancak harekat başarıya ulaşmış olacaktır. Burada artık ABD'nin Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunu görmesi bu sorunda Türkiye'nin haklılığını teslim ederken bu teslim ettiği haklılığa uygun davranması gerekir, bizim beklentimiz odur. PYD-YPG teröristlerine verdikleri her türlü desteği sonlandırmaları bölgenin de Türkiye'nin de ABD'nin de yararınadır. Bu destekler devam ettiği sürece bölgede sorun çözülmemiş olur" dedi.

"Teröre destek vermeyeceksiniz"

Türkiye'nin ABD ile NATO'da iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğini vurgulayan Bozdağ, "ABD'de bizimle iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. O zaman yol belli, teröre destek vermeyeceksiniz. Teröristlere silah ve eğitim vermeyeceksiniz. Teröristlerle beraber askerlerinize fotoğraf çektirip Türkiye'ye üstü kapalı üstü açık göndermeler yapmayacaksınız, yaptırmayacaksınız. Bütün bunların hepsi bölgedeki gerilimi artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Umarız ki bu ziyaret Türkiye'nin gerçeklerini görmelerine Türkiye'yi iknaya değil anlamalarına ve anladıkları gibi hareket etmelerine yol açar" şeklinde konuştu. - YOZGAT