Başbakan Yardımcısı Akdağ, Nikah Şahitliği Yaptı, "Sarı Gelin" Türküsünü Söyledi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'da katıldığı düğünde nikah şahitliği yaptı, "Sarı Gelin" türküsünü söyledi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'da katıldığı düğünde nikah şahitliği yaptı, "Sarı Gelin" türküsünü söyledi.
Recep Akdağ, çeşitli programlar için geldiği Erzurum'da, TÜMSİAD Şube Başkanı Cafer Burucu'nun yeğeni Kübra Burucu ve Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Şeref Doğan'ın oğlu Kadir Doğan'ın Aziziye ilçesinde düzenlenen düğün törenine katıldı.
Akdağ, Burucu ve Doğan ailesine evliliğin hayırlı olması temennisinde bulunarak genç çifte mutluluklar diledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığı nikahta şahitlik yapan Akdağ, evlilik cüzdanını geline verdi.
Akdağ'ın, daha sonra Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a eşlik ederek söylediği "Sarı Gelin" türküsü davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.
Düğüne, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda davetli katıldı.