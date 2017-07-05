Başbağlar Katliamı'nın 24. Yılı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başbağlar katliamı nedeniyle mesaj yayımladı.



Han, mesajında, 2 Temmuz 1993 Sivas olaylarından 3 gün sonra 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 33 masum yurttaşın vahşice katledildiğini hatırlattı.



Başbağlar katliamının insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ve acılarının 24 yıldır dinmediğini aktaran Han, şunları ifade etti:



"Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunların ortaya konulduğu en açık iki örnektir. Sivas katliamının hemen ardından yapılan bu saldırıda amaçlanan şey halkımızın kardeşliğini ortadan kaldırıp milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaktır. Olayların üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acısını ilk gün ki gibi yüreğimizde hissettiğimiz bu iki katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."