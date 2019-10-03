Başarılı oyuncu Timuçin Esen Dr. House karakterini canlandıracak

03.10.2019 11:38

Mucize Doktor'un başarısından sonra doktor dizileri yapımcıların dikkatini çekmeye başladı. Türkiye'ye uyarlanacak olan Amerikan dizisi Dr.House için oyuncu seçmeleri hızla devam ederken, başrol için çok konuşulacak bir isimle el sıkışıldığı öğrenildi.

KİMİN OYNAYACAĞI BELLİ OLDU

Kanal D'de yayınlanması beklenen ve başrolü için Ozan Güven, Halit Ergenç ve Haluk Bilginer gibi isimlerle görüşüldüğü söylenen Dr.House'u kimin canlandıracağı belli oldu.

ANLAŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Müslüm filmiyle yıldızı daha da parlayan son olarak Show TV'de Nurgül Yeşilçay ile birlikte Gülperi dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in Dr. House için yapım ekibi ile el sıkıştığı öğrenildi. Haberi, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu duyurdu.

DR. HOUSE'UN KONUSU

Dram türündeki dizi 2004 yılında başlamış ve 2012 yılına kadar yayınlanmıştır. FOX kanalında yayınlanan House dizisi 177 bölüm sürmüştür. Dizinin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturmaktadır. Dizinin büyük bölümü Los Angeles da Century City de çekilmiştir. Oyuncu Hugh Laurie 206 ve 2007 yılları olmak üzere Dr. Gregory House karakteri ile Altın Küre ödülünü almıştır. Humanitas Prize'nin yanında Altın Küre ve Emmy ödülünü de alan dizi en iyi hastane dizisi olarak gösteriliyor.