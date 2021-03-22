Başarılı kursiyer ödüllendirildi
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Başarılı kursiyer ödüllendirildi

22.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:33
Başarılı kursiyer ödüllendirildi

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bağlama kursundaki başarılı kursiyere, kursun usta öğreticisi Ahmet Özen tarafından bağlama hediye edildi.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bağlama kursundaki başarılı kursiyere, kursun usta öğreticisi Ahmet Özen tarafından bağlama hediye edildi.

Kendine ait bağlaması olmadığı halde kursa devamlı katılan kursiyer Nisa Hekim'in başarısını yakından takip eden kurs usta öğreticisi Ahmet Özen; "Kursiyerimin kısa zamanda gösterdiği başarıdan memnuniyet duydum. Başarısını takdir ediyorum. Bu başarısını daha da ileriye taşımak gayesiyle kendisine güzel bir bağlama hediye ettim. Bir kişi de olsa onu sanat dünyasına kazandırmanın büyük bir mutluluk olacağını, kursiyerimin ileride çok iyi bir sanatçı veya iyi bir müzik öğretmeni olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Bu durumdan memnun olduğunu belirten Kurum Müdürü Sedat Büyük ise; "Gençleri sanat ve sporla buluşturarak onların ruh ve bedenen sağlıklı olmalarına destek verdiklerini, bunun için de Pazaryeri ilçesinde müzik ve spor kurslarının yaygınlaşması gerektiğini; şu anda gitar, bağlama, kick boks, masa tenisi, pilates, dart ve okçuluk kurslarının devam ettiğini, futbol kursu için kayıtların devam ettiğini, bu tür kurslara 7'den 70'e herkesi beklediklerini" söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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