: Türk Öğrenci, 17 Yaşında Cincinnati Üniversitesi'nden Mezun Oldu

14.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:43

1819'da kurulan ABD'nin köklü üniversitelerinden Cincinnati Üniversitesi'nden biyokimya diploması alan 17 yaşındaki İsmail Günaçar, Türkiye'den Amerika'ya göç etmiş bir ailenin çocuğu. Günaçar 17 yaşında Amerika'nın en köklü üniversitelerinden birinden diploma alabilmesini diş hekimi babasının göç kararına ve ABD'nin sunduğu eğitim fırsatlarına bağlıyor.

Özel bir öğrenci misiniz?

Açıkçası, özel birisi olduğumu düşünmüyorum. Bende süper zekâ ya da dâhilik diye bir şey yok, sadece arkadaşlarımdan daha fazla azmim var.

Peki sosyal hayat...

Üniversiteye ilk başladığım zaman yaşım belli oluyordu, ama sınıf arkadaşlarım iyi karşıladılar. 15-16 yaşıma geldiğim zaman, zaten yaşımın küçüklüğü belli olmuyordu.

Üniversiteden böyle erken yaşta mezun olmanız, hem sizin başarınız hem de ABD'de buna olanak tanınmasıyla ilgili değil mi?

ABD'de gerçekten de, Türkiye'den daha fazla eğitim fırsatı var. Ancak başarılarımı, babama borçluyum. Babam, biz küçükken ABD'ye göç etti, eğitimimiz için. Türkiye'de diş hekimiydi, ABD'de de mesleğini devam ettirmeyi başardı.

Sizi nasıl keşfettiler?

ABD'deki liselerde başarılı öğrencilere üniversiteden ders alma fırsatı veriliyor. Normalde bu program lise son sınıf öğrencileri için, ama ben lise bir öğrencisi olarak başlayan ilk öğrenciydim. 12 yaşında Cincinnati Üniversitesi'ne gidip ders aldım.

Hocalar nasıl tepki veriyordu?

Profesörlerim çok şaşırıyordu. Üniversiteye başvurunca, aldığım bütün dersler sayıldı ve sadece birkaç ders alarak üniversiteden 17 yaşımda mezun oldum. Bio-kimya bölümünü bitirdim. ABD'de "Bachelors of Science" denilen "BS" diplomam var

Kariyeriniz nasıl şekillenecek?

Bio-kimyayı çok seviyorum. Tam olarak nerede uzmanlaşacağımı bilmiyorum. Amerikan tıp fakülteleri genelde 22 yaş üstü ögrencileri alıyor. Ben de bu arada yüksek lisans yapıp biokimya araştırmalarıma devam edeceğim. Örnek aldığım kişiler ise Aziz Sancar, Elon Musk ve Oliver Sacks. Bir gun onlar gibi olmak istiyorum.

Kaynak: Cumhuriyet.

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