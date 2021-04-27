Başarılarıyla adından söz ettiren Ecem Erkek kimdir?
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Başarılarıyla adından söz ettiren Ecem Erkek kimdir?

Başarılarıyla adından söz ettiren Ecem Erkek kimdir?
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Güldür Güldür Show ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu Ecem Erkek'in başarılarla dolu hayatını sizler için derledik. İşte Ecem Erkek'in hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenler...

Show TV ekranında yayınlanan Güldür Güldür Show ile adını duyuran Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?' filminde başrol oynayarak bir kez daha alkış topladı. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda Ecem Erkek'in hayatını ve dönüm noktası anlatıldı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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