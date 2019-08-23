Başakşehirli gençler belediye için eğlenceli maskotlar tasarladı

23.08.2019 14:58

Başakşehir Living Lab'in düzenlediği Maskot Tasarım Atölyesi'ne katılan gençler, Başakşehir Belediyesi için birbirinden renkli ve eğlenceli maskotlar tasarladı.



Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, Maskot Tasarımı Atölyesi düzenlendi. Tasarım ve çizim yeteneğine sahip 15 yaş üzeri tüm katılımcılara açık atölyeye katılan 20 karikatür meraklısı, Tasarımcı Çiğdem Şentürk ve Karikatürist Oğuz Gürel gözetiminde Başakşehir Belediyesi için hayallerindeki maskotu tasarladı.



Eğitimde katılımcılara karakter çizim teknikleri ve maskot tasarımının süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Maskot tasarımına giriş ve uygulama, figür karakter çizimleri, hareketlendirme ve renklendirme gibi konularda verilen eğitimin ardından katılımcılar, renkli kalemlerle el çizimi veya kendi tablet ve dizüstü bilgisayarlarındaki dijital çizim yöntemleriyle dijital olarak çalışmalarını gerçekleştirdi. İlk kez bir kuruma maskot tasarlayan katılımcıların heyecanı görülmeye değerdi.



Birincilik ödülü Çi-Men'in



Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu katılımcılardan Osman Hulusi Parlak birinci, Nur Muhittinoğlu ikinci ve Dila Şensoy üçüncü oldu. Maskot Tasarım Atölyesi, dereceye giren katılımcılara hediye takdimi ve sertifika dağıtımının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA