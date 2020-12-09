Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi kim?

09.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:02
Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi kim?

PSG-Başakşehir maçında 4. hakemin Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullandığı iddia edildi. Peki PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi kim?

PSG-Başakşehir maçında 4. hakemin Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullandığı iddia edildi. Peki PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi kim?,

Maçın hakemi Hategan, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'yu kırmızı kartla dışarıya attı. Bu dakikadan sonra uzun bir süre tartışma yaşanırken, Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ve Demba Ba 4. hakemin ırkçı bir ifade kullandığı yönünde tepki gösterdi. Başakşehir ve Paris Saint German'liler bu olayın ardından soyunma odasına gitti.

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 4. HAKEMİ KİM?

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan PSG-Başakşehir maçı yaşanan ırkçılık iddialarının ardından yarıda kesildi.

PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi kim?

PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Col?escu'nun Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı 'negro' ifadesini kullandığı söylendi.

UEFA: Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılacak

UEFA, olayla ilgili "detaylı bir soruşturma" başlatılacağını açıkladı.

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA, bu akşamki Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan olayın farkındadır ve detaylı bir soruşturma başlatılacaktır. Hangi tür olursa olsun ırkçılık ve ayrımcılığın futbolda yeri yoktur" dedi.

Başakşehir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.

İlgili Haberler

Başakşehir-Leipzig maç sonucu nedir? Başakşehir-Leipzig 4-3'lük mağlubiyet! Başakşehir-Leipzig maç Canlı yayın izle!
Başakşehir-Leipzig maç sonucu nedir? Başakşehir-Leipzig 4-3'lük mağlubiyet! Başakşehir-Leipzig maç Canlı yayın izle!
Başakşehir neden sahadan çekildi? Başakşehir maçında ne oldu? Başakşehir maçı devam ediyor mu?
Başakşehir neden sahadan çekildi? Başakşehir maçında ne oldu? Başakşehir maçı devam ediyor mu?
No to Racism ne demek? PSG - Başakşehir maçı sonrası paylaşılan 'No to Racism' ne anlama geliyor?
No to Racism ne demek? PSG - Başakşehir maçı sonrası paylaşılan "No to Racism" ne anlama geliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Pierre Webo Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:14:02. #1.14#
title