Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi kim?

PSG-Başakşehir maçında 4. hakemin Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullandığı iddia edildi. Peki PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi kim?,

Maçın hakemi Hategan, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'yu kırmızı kartla dışarıya attı. Bu dakikadan sonra uzun bir süre tartışma yaşanırken, Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ve Demba Ba 4. hakemin ırkçı bir ifade kullandığı yönünde tepki gösterdi. Başakşehir ve Paris Saint German'liler bu olayın ardından soyunma odasına gitti.

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 4. HAKEMİ KİM?

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan PSG-Başakşehir maçı yaşanan ırkçılık iddialarının ardından yarıda kesildi.

PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi kim?

PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Col?escu'nun Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı 'negro' ifadesini kullandığı söylendi.

UEFA: Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılacak

UEFA, olayla ilgili "detaylı bir soruşturma" başlatılacağını açıkladı.

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA, bu akşamki Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan olayın farkındadır ve detaylı bir soruşturma başlatılacaktır. Hangi tür olursa olsun ırkçılık ve ayrımcılığın futbolda yeri yoktur" dedi.

Başakşehir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.