Başakşehir - Manchester United maçı kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı sonucu ne oldu?
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Başakşehir - Manchester United maçı kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı sonucu ne oldu?

04.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:23
Başakşehir - Manchester United maçı kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı sonucu ne oldu?

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Başakşehir ile İngiltere ekibi Manchester United bugün karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir - Manchester United maçı kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı sonucu ne oldu? Başakşehir - Manchester United ilk 11'leri!

Bugün oynan karşılaşmanın sonucu ne oldu? Başakşehir - Manchester United maçı kaç kaç? Başakşehir - Manchester United maçı sonucu ne oldu?

BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma hala devam ederken maçtan kısa notlar haberimizde yer almaktadır. Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.

BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED İLK 11'LERİ!

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Aleksic, İrfan, Berkay, Visca, Deniz, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MANCHESTER UNITED: Henderson, Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Luke Shaw, Matic, Van de Beek, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

TEKNİK DİREKTÖR: Ole Gunnar Solskjaer

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