Başakşehir-Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir-Leipzig hangi kanalda? Başakşehir-Leipzig şifresiz canlı izle!
01.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:21
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Başakşehir-Leipzig maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Başakşehir-Leipzig maçı hangi kanalda? Başakşehir-Leipzig şifresiz canlı izlenecek mi? Başakşehir-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken maç Başakşehir-Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Leipzig maçı hangi kanalda, hakemi kim? Başakşehir-Leipzig şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
CBC Sport , Azerspace 46E, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
BEİN SPORT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
BAŞAKŞEHİR-LEİPZİG MAÇI HANGİ GÜN?
Başakşehir-Leipzig Maçı 02 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
BAŞAKŞEHİR-LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir-Leipzig Maçı 20:55'de başlayacak.
BAŞAKŞEHİR-LEİPZİG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Başakşehir ile Leipzig arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.