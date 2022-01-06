BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de Yunus Emre'nin sözleri sanata dönüştü

İSTANBUL - Başakşehir'de, Yunus Emre'nin çağlar aşan sözlerinin resimlerle anlatıldığı "Yunus'un Söylediği" adlı sergi ziyarete açıldı. Sanatçı Hüseyin Ünlü'nün 29 eserinden oluşan serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Yunus Emre'yi farklı bir açıdan anlama fırsatı bulacaklarını söyledi.

Sanatçı Hüseyin Ünlü'nün kişisel eserlerinden oluşan, küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği "Yunus'un Söylediği" adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde sanatseverlerle buluştu. 29 eserin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı.

"Sözleri gönüllere işledi"

Yunus Emre'nin sözleri ve şiirleriyle yüzyıllardır gönüllerde taht kurduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, "Bu sergide Yunus Emre'yi daha iyi anlayacağız. Yunus Emre, Anadolu'nun yetiştirdiği gerçek bir gönül ve barış insanıydı. Bugün hala insanlara yol göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda halk şairiydi. Türkçeyi yalın ve herkesin anlayacağı bir sadelikle kullanırdı. Yüzyıllar boyunca dillerden gönüllere işleyen sözlerinin arakasında da, bu ustalık yatıyordu. Sevgi dolu kalbinden gelen ve dilinden dökülen sözleri çok derindi. Hem tasavvuf hem de halk edebiyatının öncü isimleri arasında yer alan Yunus Emre, yalın ve duru Türkçesine rağmen hem divan hem de aşık edebiyatı şairleri tarafından üstat kabul edilmişti. Yunus Emre'yi bir kez daha anma ve anlamamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum." Diye konuştu.

"Yunus'un Söylediği" adlı sergi, 26 Ocak'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.