Başakşehir'de sokak köpeklerini besleyen kadını, baba ile kızı darbetti Başakşehir'de boş arazideki sokak köpeklerini besleyen kadın, arazide kendisine hobi bahçesi oluşturan ve iddiaya göre köpeklerden rahatsız olan baba ve kızının saldırısına uğradı.

Başakşehir'de bir baba ve kızı, kendilerine hobi bahçesi yaptıkları boş arazideki köpekleri besleyen kadını darbetti. Köpeklerden rahatsız olduğu iddia edilen baba ile kızının, kadını darbettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçen Salı günü Kayaşehir 5. bölgede meydana geldi. İddiaya göre, burada yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen T.M. isimli kadın boş arazideki sokak köpeklerini besliyordu. Yine buradaki arazide kendisine hobi bahçesi oluşturan Abdülcelil A., iddiaya göre köpeklerden rahatsız oldu. T.M olay günü Abdülcelil A.'nın yanına giderek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışmaya Abdülcelil A.'nın kızı Nurcan A. da dahil oldu. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Baba-kız T.M.'yi darp etti.

O ANLAR KAMERAYLA KAYDEDİLDİ

Darp edilen ve yere düşen kadının yardımına başka bir kişi koştu. Kadına yardım eden kişi saldırganlara da engel oldu. Yere düşen kadın daha sonra kalkarak park halindeki aracına gitti. Yaşananlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Saldırıya uğrayan kadın karakola giderek şikayetçi oldu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganlar Nurcan A. ve Abdülcelil A.'nın yerini tespit ederek gözaltına aldı. Kayaşehir Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan saldırganların haklarında Kadına Karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verildi. Nurcan A. ile Abdülcelil A. Cumhuriyet başsavcılığı talimatları doğrultusunda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA