BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİK DİREĞİ İETT OTOBÜSÜNÜN ÜSTÜNE DEVRİLDİ; 3 YARALI

BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direği o sırada yoldan geçen İETT otobüsünün üstüne devrildi. Otomobilde bulunan anne, kız ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Başakşehir Şamlar mevkii İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki boş alana çıktı ve elektrik direğine çarptı. Elektrik direği o sırada yoldan geçen Kayaşehir-Cebeci Mahallesi seferini yapan 79C numaralı İETT otobüsünün üstüne devrildi. Kaza sonrasında otomobilde bulunan anne ve kızı ile İETT otobüsünde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için ambulansla hastaneye götürüldü. Yolun bir kısmını kapatan İETT otobüsü nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Uzun süren çalışmaların ardından elektrik hattındaki akım kesildi ve vinç ile elektrik direği kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı