Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
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Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

02.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:34
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Başakşehir'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Başakşehir'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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