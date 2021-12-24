Başakşehir'de feci kaza... Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı - Haberler
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Başakşehir'de feci kaza... Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de feci kaza... Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptıİSTANBUL Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de feci kaza... Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı

İSTANBUL Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi'nde meydana geldi. Saat 07.30 sıralarında İbrahim Arda Oruç isimli 4. sınıf öğrencisi çocuğunu okula götürmek isteyen işitme engelli anne Filiz Oruç çocuğu ile birlikte caddeden karşı tarafa geçmek istedi. Yolun yarısına gelip durduktan sonra karşı tarafa geçmek isteyen anne ve çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şoför yakalanarak tutuklandı

Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakol Ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi

Kaza sonrasında yaşamını yitiren 4. sınıf öğrencisi İbrahim Arda Oruç ise bugün Cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Başakşehir'de feci kaza... Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı

Başakşehir'de feci kaza... Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı

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İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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