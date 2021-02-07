BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

07.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:59
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonun çarptığı motosiklet devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonun çarptığı motosiklet devrildi. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 11 yaşındaki kız ile ağabeyi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde kalp masajı yaparak çocuğu hayata döndürdükleri o anlar,  cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.  Arnavutköy yönünden Sultangazi'ye seyir halinde olan Mesut Ö., yönetimindeki  hafriyat kamyonu Başakşehir yakınlarında iddiaya göre, önünde seyir halinde olan Eren Özer (24) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü Eren Özer ile arkasında  bulunan kız kardeşi Tuana Özer (11) yaralandı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yaralı kardeşlerin yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan ve kalbi duran 11 yaşındaki Tuana Özer'e, sağlık ekiplerince kaza yerinde kalp masajı yapıldı. Dakikalarca süren kalp masajı sonrasında Tuana Özer hayata döndürüldü. Eren ve Tuana Özer kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Eren Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kız kardeşinin  hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Hafriyat kamyonunu sürücüsü Mesut Ö. ise gözaltına alınarak, Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü: -----------------------Cep telefonu kamerası-Tuana Özer'e kalp masajı yapılması-Yaşanan panik anlarıAKTÜEL-Kaza yerinen görüntü-Yaralılara müdahale-Kazaya karışan araçlar-Polis ekiplerinin çalışması-Yoldan görüntü

-Genel ve detaylar görüntüler


- İstanbul
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Enis Berberoğlu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Derbi Almanya Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA; 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 12:03:14. #1.14#
title