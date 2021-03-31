Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı

İstanbul Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı uyruklu 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Dehşet anlarının vatandaş kamerasına yansıdığı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAVGA GÜRCİSTAN VE ÇEÇENİSTAN UYRUKLU İKİ GRUP ARASINDA ÇIKTI

Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre silahlı kavganın, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup üyeleri arasında çıktığını ve saldırganların yabancı plakalı bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayakta duran iki kişiden birinin elindeki tabancayı öne doğrulttuğu, diğerinin vurulmuş halde yerde yatan kişiyi sürüklediği ve yabancı dilde konuşarak bağırdıkları, arkadan gelen bir kişinin daha onlara eklendiği görülüyor. Koşan 3 kişiden birinin ara sokağa doğru tabancayla ateş etmesiyle silah sesi duyuluyor. Olayın ardından yaşanan hareketlilik, yerde yatanlar ve yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı kameraya yansıyor.