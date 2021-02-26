Başakşehir Belediyesi'nden yeni sosyal konut projesi

Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı'nda 39 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında 503 daire yapılacak.

Vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunmak için "Yuvam Bahçeşehir Evleri" projesini geçen yıl hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yakınlarında yeni bir projeye başlayacak. Kayabaşı'nda 39 dönüm arazi üzerinde planlanan proje kapsamında, kat sayısı 12'yi geçmeyen 6 blokta, 503 daire inşa edilecek.

Başakkent İnşaat A.Ş Teknik İşler Müdürü Şinasi Güneş, "Başkanımız Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla 243 ada 9 parselde ilk kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Burada 39 dönümlük arazi var. 17 dönümünde çalışmalarımız gerçekleştireceğiz. 43 aile ile anlaşmaya vardık. Her ailenin isteği ve hakları ödenerek bu projeye başlandı. Yatay mimariye uygun 6 bloktan oluşan 503 dairelik bir projeye başlayacağız. Mayıs ayında inşaata başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Hak sahibi Dursun Hakkaya, "Hayallerimiz gerçekleşti. Hayallerimizi gerçekleştirdiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Site yapılmasını istiyordum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. Diğer bir hak sahibi de, "Yapılan bu projeyle evimiz yeni bir düzene girecek. Çok mutluyuz şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Çocuklarımız için daha iyi bir ortam olacak. Depreme dayanıklı bir evimiz olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı