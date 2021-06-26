Başakşehir Belediyesi'nden Şamlar Tabiat Parkı'nda özel etkinlik alanı
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Başakşehir Belediyesi'nden Şamlar Tabiat Parkı'nda özel etkinlik alanı

Başakşehir Belediyesi'nden Şamlar Tabiat Parkı'nda özel etkinlik alanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat Parkı'nda ilçe sakinlerine özel bir etkinlik alanı oluşturdu.

Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat Parkı'nda ilçe sakinlerine özel bir etkinlik alanı oluşturdu. Piknik alanlarından yürüyüş parkurlarına, tarihi mekanlardan doğa manzarasına kadar birçok özelliğe sahip 5. Kapı, Başakşehirlilere yeşille iç içe keyifli bir gün vaat ediyor.

Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı'da doğayla iç içe bir etkinlik alanı oluşturdu. Doğanın merkezinde yer alan ve sadece Başakşehirlilerin kullanabileceği alan, misafirlerine yeşillikler içinde rahat bir nefes alma imkanı sunuyor.

EŞSİZ MANZARASI BÜYÜLÜYOR

Konuyla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Yeşilin her tonuna kucak açan 5. Kapı'da, misafirlerin keyifli bir gün geçirmesi için her ayrıntı düşünüldü. Alan içerisinde 3 bin 250 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun yanı sıra 3, 6 ve 9 kilometreden oluşan 3 treeking parkuru yer alıyor. Ayrıca çocukların doğayı keşfetmesini sağlayacak oyun alanları ve Şamlar'ın eşsiz manzarasını gözler önüne seren seyir terası da bulunuyor" denildi.

MANYAP YAPMAK VE ATEŞ YAPMAK YASAK

Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı'da, muhtemel bir yangın ve çevre kirliliğin önüne geçmek için mangal yapmaya ve ateş yakmaya izin verilmediği belirtilen açıklamanın devamında, dumansız hava sahası olarak belirlenen alanın Başakşehirlilere yanlarında getirdikleri piknik malzemeleriyle keyifli bir gün geçirme imkanı sağlandığı bilgisi yer aldı.

DOĞA VE TARİH İÇ İÇE

Şamlar Tabiat Parkı, sadece doğal güzellikleri değil, ecdat yadigarı eserleri de yakından görme fırsatı sunuyor. Alana 7 kilometre uzaklıkta bulunan 2. Mahmut döneminden kalma bendi ziyaret etmek isteyenler, yeşillikler içinde tarihi bir yolculuğa çıkabiliyor.


Başakşehir Belediyesi'nden Şamlar Tabiat Parkı'nda özel etkinlik alanı
Başakşehir Belediyesi'nden Şamlar Tabiat Parkı'nda özel etkinlik alanı
Başakşehir Belediyesi'nden Şamlar Tabiat Parkı'nda özel etkinlik alanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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