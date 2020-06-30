Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz Başak Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada paylaşılan habere, kimi kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve hakaret içeren yorumlar yapıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Albayrak ailesine ve Esra Albayrak'a yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

Başak Demirtaş Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın."