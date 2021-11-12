Başak Cengiz'i vahşice katleden katilin en net fotoğrafı ortaya çıktı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı biri tarafından vahşice katledilen Başak Cengiz'in vefatı, tüm ülkeyi yasa boğdu. Olayın ardından kıskıvrak yakalanan katil Can Göktuğ Boz da suçunu itiraf etti. Linç girişimine karşı polis ekipleri tarafından korumalı şekilde mahkemeye götürülen katilin en net görüntüsü de Show TV tarafından yayınlandı.

NET FOTOĞRAFI YOKTU

Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken gelişmeleri takip edenler "Neden" sorusuna soruşturma safhasında elde edilen bilgiler ölçüsünde yanıt bulabiliyor. Katilin cinayet anına ilişkin görüntüleri daha önce ortaya çıksa da net bir fotoğrafı bugüne dek görülmemişti.

ERKEĞE GÜCÜ YETMEYİNCE KADIN SEÇTİ

Katilin özel bir üniversitenin mühendislik bölümünde okuduğu, ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne de kayıt yaptırdığı biliniyor. Babası bir inşaat firmasında mühendis koordinatör, annesi ise avukat olan katilin Ataşehir'deki evinde yalnız yaşıyor. Poliste verdiği ifadesi ile de kan donduran katil, evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattı.

İşte katilin en net fotoğrafı:

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