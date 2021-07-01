Baş Tacım 8. bölüm izle! Kanal 7 Baş Tacım 9. bölüm fragmanı izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Baş Tacım dizisi yeni başlamasına rağmen izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı Günlük olarak yayınlanan Baş Tacım oyuncuları kimler? Baş Tacım 8. bölüm izle! Kanal 7 Baş Tacım 9. bölüm fragmanı izle! Baş Tacım hangi gün, saat kaçta?

9. bölüm ile bu akşam yayınlanacak dizi Baş Tacım 8. bölüm izle! Kanal 7 Baş Tacım 9. bölüm fragmanı izle! Baş Tacım yeni bölüm fragmanı izle!

BAŞ TACIM OYUNCULARI

Ankita Lokhande, Sushant Singh Rajput, Hiten Tejwani Rajput, Usha

BAŞ TACIM HANGİ GÜN?

Büyük yanlış anlaşılmalarla başlayan bir aşk öyküsü Baş Tacım ileher gün 19:00'da Kanal 7'de…

BAŞ TACIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekta Kapoor'un yapımcılığını üstlendiği Pavitra Rishta, Baş Tacım adıyla Hint dizi severlerle buluşuyor. Archana ve Manav'ın büyük bir yanlış anlaşılmadan doğan aşkı Baş Tacım ile ekrana geliyor.

Hint ekranlarında fırtınalar estiren Pavitra Rishta, Baş Tacım adıyla ekrandaki yerini alıyor. Baş rollerini Ankita Lokhande ve Sushant Singh Rajput'un üstlendiği Baş Tacım, heyecan dolu bölümleriyle Kanal 7'de oluyor.

Archana'nın yengesi Manjusha, Manav'ın iyi bir makine mühendisi olduğunu söyleyerek onların evlenmelerini sağlar. Fakat Archana evlendikten sonra Manav'ın aslında bir tamirci olduğunu öğrenir. Bu gerçek Archana'nın yüzüne tokat gibi çarpar. Kendisine yalan söylendiğini düşünen Archana evliliğinden yine de vazgeçmez. Öte yandan Manav'ın kardeşi Sachin bir trafik kazasında hayatını kaybeder. Onun hamile eşi Shravani ise bir başına kalır. Manav'ın ailesi, onun Archana'dan ayrılıp Shravani ile evlenmesi gerektiğini söyler. İstemeyerek de olsa Manav'dan ayrılan Archana şehri terk eder. Yıllar sonra geri dönen Archana, Manav ile yeniden kavuşacak mı? Shravani, çocuğunu babasız büyütebilecek mi? İki kadın arasında kalan Manav ne karar verecek? Hepsi ve daha fazlası Baş Tacım ile ekrandaki yerini alıyor.