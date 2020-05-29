Baş Pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı Cuma namazına ev sahipliği yaptı
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Baş Pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı Cuma namazına ev sahipliği yaptı

- Baş Pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı Cuma namazına ev sahipliği yaptı Türkiye'nin 4. Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı stadyumda Cuma namazı Antalya'nın Kumluca İlçesinde 2.

29.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:57

- Baş Pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı Cuma namazına ev sahipliği yaptı

Türkiye'nin 4. Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı stadyumda Cuma namazı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde 2.5 ay aradan sonra ilk Cuma namazı, her yıl baş pehlivanların güreş tutup kıyasıya mücadele ettiği Karatepe stadyumunda kılındı.

Uzun bir aradan sonra ilçe halkı Cuma namazını kılmak için İlçe Kaymakamlığı Başkanlığında kurulan komisyonun belirlediği yerlere akın etti. İlçe halkı ilk Cuma Namazını Türkiye'nin 4. Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı Karatepe stadında kıldı. Daha önce Türkiye'nin ünlü başpehlivanlarının güreş tuttuğu çayırlarının üstünde bu defa cemaat Cuma namazı kıldı.

İlçede Cami bahçeleri, Cami yanındaki yollar, kapalı halk pazarları ve stadyumlar doldu taştı. Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın ve yüzlerce vatandaş Cuma namazını eda etmek için Karatepe Stadında buluştu. Cuma Namazı öncesi İlçe Müftüsü Hacı kahraman cemaate kısa bilgiler verdi. Cuma gününün Müslümanların bayramı olduğunu bu yüzden Cuma gününün Müslümanlar için önemli olduğunu hatırlatan Müftü Kahraman; " Bundan sonra devletimizin belirlediği şartlar altında Cuma Namazı kılacağız. Şartlara uymazda salgının artmasına sebebiyet verirsek Cumamızı yine kaybetmekle karşı karşıya kalırız. Hamd Olsun bizleri yeniden Cumamıza kavuşturan Rabbimize" dedi.

Ezandan sonra İlçe Müftüsü Hacı kahraman Cuma Namazını kıldırdı. Cuma Namazının ardından cemaat sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeden alandan ayrıldı.

Baş Pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı Cuma namazına ev sahipliği yaptı

Kaynak: İHA

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