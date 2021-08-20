Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 10. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak? Dokuzuncu bölüm canlı izle!

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BAŞ BELASI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baş Belası Cuma günü bugün yeni bölümü ile saat 20:00 'da ATV ekranlarında.

BAŞ BELASI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı Cuma günü yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.



BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

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BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent DüzgünoğluNeşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs