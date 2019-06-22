Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki seçimlerin galibi olan eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oğlu Mesrur Barzani başkanlığındaki heyet, Erbil'de Türkmenlerle bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni hükumetini kurmakla görevlendirilen, seçimlerin galibi Kürdistan Demokrat Partisi, Irak'ın Erbil kentinde Türkmenlerle bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki seçimlerin galibi olan eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oğlu Mesrur Barzani başkanlığındaki heyet, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil merkezine ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY Parlamenteri Aydın Maruf, 9'uncu hükumetin kabinesini desteklediğini belirterek, Türkmenlerin bakanlıklarda ve Bakanlar Kurulu'nda yer almak istediklerini söyledi. Öte yandan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, hükümeti kurma görevini geçtiğimiz haftalarda Mesrur Barzani'ye vermişti.

(İHA)

Kaynak: İHA