Barzani'nin Partisi: "Irak Cumhurbaşkanlığı Makamı Bizimdir"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Cumhurbaşkanı makamının kendilerine ait olduğunu ileri sürdü.

KDP yöneticilerinden Tarık Sıddık Reşit yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) seçimleri kazanan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Cumhurbaşkanlığı makamına talip olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Irak'ta yapılan genel seçimlerde IKBY'de 25 sandalye ile ilk sırada KDP'nin olduğunu hatırlatan Reşit, "Irak Cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlerin ve KDP'nin hakkıdır" dedi.

Irak'ta Saddam rejiminin çökmesi ardından yapılan ilk genel seçimlerden bu yana, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Meclis Başkanlığı Sünnilere verilmişti.

Ancak son seçimlere ayrı katılan iki büyük Kürt partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği arasında Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili tartışmalar başlamıştı. - ERBİL