Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesini söyleyen doktorlara saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesini söyleyen doktorlara saldırdı

23.03.2021 09:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:36

Bartın'da yoğun bakımda yatan babasına su içirmeye çalışan şahıs, kendisini uyaran iki doktora ve bir temizlik görevlisine "Allah'ın bir suyunu mu esirgiyorsunuz?" diyerek saldırdı. Olayla ilgili konuşan doktorlar, "Su içirmek yanlıştı, uyarmaya çalıştık. Ancak sizi 'delik deşik ederim' diyerek bize saldırdı." ifadelerinde bulunarak şikayetçi olduklarını belirttiler.

Geçen cumartesi günü böbrek rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisine yatırılan babasını görmeye gelen Turgay A. (38) ve arkadaşı Oktay S. (37), iddiaya göre gözlem odasına izinsiz girdi. Babasına su içirmek isteyen Turgay A. ve arkadaşı Oktay S., Uzm. Dr. Aslı Bilge İpek (33), Dr. Halit Muhittin (30) ve temizlik görevlisi Berat Şaşkın'a (24) saldırdı.

'BEYAZ KOD' UYARISI VERİLDİ

'Beyaz kod' uyarısı verilince Turgay A. ve Oktay S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Doktorlar ve temizlik görevlisi darp raporu alarak iki kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Turgay A. ve Oktay S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesini söyleyen doktorlara saldırdı

"SİZİ BURADA DELİK DEŞİK EDERİM"

Yaşadıklarını anlatan Uzm. Dr. Aslı Bilge İpek, "Cumartesi akşamı hastanemize başvuran hastanın akut böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatışı gerekiyordu. Ancak yoğun bakımda yatak beklediğimiz sırada hastayı biz gözlem odasına aldık. Burada bir şekilde hasta yakınları içeriye girerek, su içirmeye çalışmışlar. O anda gözlem odasında bulunan pratisyen arkadaşımız Halit Muhittin bunun yanlış olduğunu su içirmemeleri gerektiği hasta yakınlarına açıklamış, ardından hasta yakınları 'Allah'ın bir suyunu mu esirgiyorsunuz" diyerek, fevri hareketlerde bulunmaya başladılar. Sonra doktor arkadaşımızın boğazına sarıldıklarını görünce ben araya girmeye çalıştım. Bizlere tehditler, küfürler, hakaretlerde bulundular. Şahıslardan biri bize doğru bağırarak, 'Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın' dedikten sonra elini beline atarak, 'Sizi burada delik deşik ederim' şeklinde tehditler söyledi. Daha sonra diğer personel arkadaşlarla şahsı tutmaya çalıştığımız anda bir arbede yaşandı. Sonra şiddete uğradık. Biz de hemen 'beyaz kod' uyarısı yaptık. Polisler geldi, şahısları alarak, karakola götürdüler. Doktor arkadaşımız boğazında kızarıklık oldu. Benim de el bileğimde ve kolumda morluklar oluştu. Temizlik görevlisi arkadaşımızın da ellerinde ve yüzünde sıyrıklar oluştu. Bizde şikayetçi olduk. Sonra hastayı bizde yoğun bakıma yatışını yaptık. Tedavisi devam ediyor" dedi.

Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesini söyleyen doktorlara saldırdı

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Dr. Halit Muhittin, "Daha önce ufak sinirlenmelerle karşılaşıyorduk. Bizler bunu idare etmeye çalışıyorduk ama bir anda şahıs benim boğazımı sıkacak duruma kadar geldi. Hemen fiziki saldırıya geçti, bu bizi çok üzdü. Şahıslardan şikayetçi olduk" diye konuştu.

Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesini söyleyen doktorlara saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
1907: Dinle cahil bırakılınca böyle oluyor .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesini söyleyen doktorlara saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 09:43:24. #1.15#
title