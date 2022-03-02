KARABÜK (İHA) - Bartın ve Karabük'te yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle buluştu

BARTIN - Bartın ve Karabük'te yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, meteoroloji gece yarısından itibaren Karabük, Zonguldak ve Bartın'a sarı kategori uyarısıyla yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Bartın Ulus ve Kastamonu Pınarbaşı yolundaki 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde gece yarısı etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayında yağan kar ile doğa yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karabük'te de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod uyarısı ile Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, " Bu gece yarısından itibaren etkisini arttırması beklenen kar yağışının 5 Mart Cuma sabahına kadar Karabük, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop illerinin 200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve 10-20 cm olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar buzlanma ve don gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması" ifadelerine yer verdi.