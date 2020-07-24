Bartın Valisi Güner: 'Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız'
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Bartın Valisi Güner: 'Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız'

BARTIN Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı'nda koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili pazartesi günü bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Bayramda bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız" dedi.

Bartın Valisi Güner: 'Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız'
24.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:36

BARTIN Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı'nda koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili pazartesi günü bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Bayramda bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız" dedi.

Vali Güner, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştireceklerinin belirten Vali Güner, "Kurban Bayramı'nda bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız. Zaten, İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kurban Bayramı ile ilgili kararlarını açıklamıştı. Mesela kurban kesilecek hayvanın başında 1 kişi bulunacak. Böyle kararlar alınmıştı. Haftasonu yapılacak bilim kurulu toplantısını bekliyorum. Aslında Karabük Valiliğimizin aldığı karar hepimizin aklından geçen bir konu ama yine de biz bilim kurulunun rehberini bekliyoruz. Bu karar alındıktan sonra her evde her köyde jandarma polis bulundurma ihtimaliz yok ama bunu ilan ettiğimizde bir caydırıcılık olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vali Güner, Bartın'daki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Biz 1 Haziran itibariyle sıfır vaka ile girdik. Tabi sert kararlar aldık ve şehre gelen herkesi 455 kişiyi yurtlarda karantinaya aldık. Eğer bu kararı almasaydık, buraya gelen çok olurdu. Ama biz bunu önledik. Şu ana kadar Bartın'da toplam 6 bin 769 kişiye test yapıldı. 11 Mart'tan itibaren bugüne kadar toplam vaka sayımız 224, şu anda hastanede yatarak tedavi gören 20 kişi, yoğun bakım ve entübe tedavisi gören hasta yok. Evde koronavirüs tedavisi gören 36 kişi, toplam ölen sayısı ise 4'tür."

Kaynak: DHA

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