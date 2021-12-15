Bartın Üniversitesinde kentsel tasarım eğitimleri verilecek

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde hazırlanan "İklimle Uyumlu Kentsel Tasarım Eğitimi" projesi kapsamında TÜBİTAK destekli eğitimler düzenlenecek.???????

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Cengiz'in yürütücüsü olduğu proje, "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenecek.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, farklı disiplinleri birbirine bağlayacak eğitimlerin önemli olduğunu kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli yerde bulunan kentsel tasarım alanında verilecek eğitimlerin, alanında yetkin kişilerin yetişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Uzun, "Farklı disiplinleri bir araya getiren proje kapsamında, insan sağlığı ve yaşam alanları noktasında doğru tasarım ve planlamayla yapılabilecekler aktarılacaktır." ifadesini kullandı.

Kentsel tasarımın, şehirlerde yaşanan sorunların çözümlenmesinde ya da yeni yaşam alanlarının tasarlanmasında, disiplinler arası etkileşimi sağlayan ve bu süreci yöneten uzmanlık alanı olduğunu vurgulayan Cengiz de şunları kaydetti:

"Küresel iklim değişikliği ve etkileri sonucu iklimle uyumlu, sağlıklı, doğa temelli, konforlu, dirençli, sürdürülebilir kentsel mekanların tasarlanması, gün geçtikçe artan öneme sahip. Bu çerçevede etkinliğin amacı, kentsel tasarım çalışmalarında iklimle uyumlu çözümlemelere yönelik disiplinler arası yaklaşımla peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, mimarlık, sağlık bilimleri ve bilgisayar mühendisliği alanlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla lisansüstü öğrencilere bilgilendirme yapmak, farkındalık oluşturmak ve sunulması planlanan derslere dayalı uygulamalı eğitim vermektir."

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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