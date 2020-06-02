BARTIN Koronavirüs hastasının kalmadığı Bartın'da koronavirüs önlemleri yerine getiriliyor
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BARTIN Koronavirüs hastasının kalmadığı Bartın'da koronavirüs önlemleri yerine getiriliyor

Koronavirüs hastasının kalmadığı Bartın'da koronavirüs önlemleri yerine getiriliyorKoronavirüs tedavisi gören hastanın kalmadığı Bartın'da yeni normalleşme sürecinde salgının yayılması için tedbirler titizlikle yerine getiriliyor.

02.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:46

Koronavirüs hastasının kalmadığı Bartın'da koronavirüs önlemleri yerine getiriliyor

Koronavirüs tedavisi gören hastanın kalmadığı Bartın'da yeni normalleşme sürecinde salgının yayılması için tedbirler titizlikle yerine getiriliyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından 200 bin nüfusa sahip 3 ilçesi ve 4 beldesi bulunan kentte sıkı önlemler alındı. Salgının başladığı 11 Marttan bugüne 3 bin 2 test yapılarak, toplam 135 vaka tespit edilirken, 4 kişi hastanede hayatını kaybetti. 131 kişi ise taburcu oldu.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında 11 mart tarihinden aldığı sıkı tedbirlerle kentte virüsün yayılımı kontrol altında tutulurken, 8 Mayıs tarihinde sokağa maskesiz çıkma yasaklandı. Pandemi süresince Bartın'ın sahil şeridinde bulunan Amasra ve Kurucaşile ilçe merkezlerinde ise hiç vaka görülmedi. Süreç boyunca vaka artışının gözlendiği Ulus ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, Hasankadı beldesinde Uğurlar ve Bakraçboz köylerinde karantina uygulaması yapıldı.

HER HAFTA DENETLEME YAPILACAK

Bartın Valiliği kontrollü normalleşme sürecinde denetimlerine başladı. Ekipler, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla denetimler yaparak, uygulamaları tutanakla kayıt altına alacak. 1 Haziran tarihindeki kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde açılan kafeler, restoranlar ve çay bahçelerinde esnaflar metre ile masaların yerlerini hazırlayarak, kurallara uygun olarak işyerlerini açtı.

İNKUM'DA DENETİMLER ARTIRILACAK

Her yaz döneminde günde 50 bine yakın günübirlik tatilciyi ağırlayan İnkum tatil beldesinde kontrollü sosyal hayat öncesinde belediye ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipler, yeni dönem için plaj temizliği, çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve plajdaki şezlongların mesafelerinin kurallara uygun yapılması denetimleri gerçekleştirecek.

"KURALLARA UYMAZSAK, HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLÜRÜZ"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın salgın süresince Valilikle koordineli olarak çalıştıklarını belirterek, 'Bartın Belediyesi olarak İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararlara harfiyen uyduk. Şu anda il genelinde 135 vakamız oldu 4 vatandaşımızı kaybettik, 131 vatandaşımızda sağlıkla taburcu oldu. Tabi biz bunları yaparken, hep birlikte hareket ederek bu başarıya ulaştık. Ayrıca biz belediye olarak süreç içerisinde ücretsiz 135 bin maske dağıttık. Ama il genelinde neredeyse 1 milyona yakın ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. Şimdi ise yeni normalleşmede sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmemiz gerekir. Şimdi 350'ye yakın kafeleri ve diğer işyerlerinde, kentteki bütün çöp kutularını dezenfekte ettik. Yine Bartın kent merkezindeki yaklaşık 450 kilometrelik yolu günde 4 kez temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Yine 16 bin aracımızı kurduğumuz istasyonda dezenfekte ettik.' dedi.

Yeni bir sürecin başladığını ifade eden Cemal Akın, 'Şimdi ise yeni bir süreç başlıyor. Özellikle toplu bulunan alanlarda işletmelerimizde sosyal mesafe kurallarını sürekli kontrol edeceğiz. Yine her yıl 500 bine yakın kişinin tatil için geldiği İnkum tatil beldesinde yeni dönem için çalışmalarımız başlattık. Özellikle kumsalda şezlongların mesafesi ve diğer kurallar konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda bu konu bitmiş değil, sadece azalma var. Eğer kurallara uymazsak gerekenleri yapmazsak, hepimiz çok üzülürüz. Ama bizde vatandaşlarımızda kurallarımıza uyarak, bunu da atlatacağımıza inanıyoruz.' diye konuştu.

BARTIN Koronavirüs hastasının kalmadığı Bartın'da koronavirüs önlemleri yerine getiriliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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