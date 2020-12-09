Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor
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Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor

09.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:41

Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor Bartın Irmağının Çağlayan mevkiinde oluşan beyaz köpükler ırmak yüzeyini kapladı.

Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor

BARTIN - Bartın Irmağının Çağlayan mevkiinde oluşan beyaz köpükler ırmak yüzeyini kapladı. Köpüklerin fabrika atığı kimyasallardan oluşabileceği şüphesi üzerinde durulurken Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağının kıyısında tarihi su değirmenin bulunduğu Çağlayan mevkiinde su üzerinde beyaz köpükler oluştu. Irmağın durumunu gören vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundular.

Irmak suyunun bentten dökülmesiyle birlikte oluşan köpüklerin fabrika atığı kimyasallardan kaynaklanabileceği şüphesi üzerinde durulurken ırmak yüzeyinin tamamının beyaz köpüklerle kaplandığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı.

Irmak çevresinde çocuğu ile birlikte gezinti yaparken karşılaştıkları manzara karşısında şok olduklarını söyleyen Önder Sucu (45), "Organize Sanayinin atıklarını salmasıdır. Başka bir şey değildir. Başka bir yerden gelme şansı yok çünkü burada. Irmağın hali zaten içler acısı. Organize Sanayi Bölgesinin atıkları ırmağı mahvediyor. Ne diyeyim. Söylenecek kelime bulamıyorsun ki. Yazıktır, şu hale bakın. Maalesef içler acısı." Dedi.

Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor
Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor
Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor
Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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