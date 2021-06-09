Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulmalara "cankurtaran ve şamandıralı" önlem
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Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulmalara "cankurtaran ve şamandıralı" önlem

Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulmalara 'cankurtaran ve şamandıralı' önlem
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın İnkumu sahilinde, 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa konulan şamandıra ve görevli cankurtaranlar sayesinde bu sezon da boğulma vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bartın'ın İnkumu sahilinde, 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa konulan şamandıra ve görevli cankurtaranlar sayesinde bu sezon da boğulma vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İnkumu beldesinin yaz boyunca tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çeken akıntı nedeniyle Karadeniz'de zaman zaman boğulma vakalarının meydana geldiğine, İnkumu'nun da dalga ve çeken akıntı nedeniyle tehlike arz ettiğine işaret eden Akın, şöyle devam etti:

"Çeken akıntıyla ilgili bu sezon ziyaretçilere dağıtmak için 40 bin uyarıcı broşür bastırdık. Yine dalgalı günlerde sahildeki direklere kırmızı bayrak çekiliyor, belediye hoparlöründen de uyarı anonsu yapıyoruz. Jandarma ve zabıta ekipleri de vatandaşları tehlike arz eden zamanlarda denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Belediye olarak bu sezonda da itfaiye müdürlüğümüz bünyesinde 1 bot, 1 jet ski ve 13 cankurtaran personelle 6 ayrı cankurtaran kulesinde tedbir aldık. Yine 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca 20 noktaya 50 metre ileriye gidebilecek şekilde iplerin bağlı olduğu can simidi yerleştirdik."

Önceki yıllarda sıklıkla yaşanan boğulma vakalarını önlemek için 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa dubalı şamandıra yerleştirdiklerini aktaran Akın, "İnkumu sahiline boydan boya yerleştirdiğimiz şamandıra sayesinde son 2 sezon boyunca boğulma olayı yaşanmadı. Boğulma tehlikesi geçirenlerin tutunmalarının yanı sıra aynı zamanda vatandaşlarımız, işaret niteliği de taşıyan bu şamandıradan daha ileriye geçemiyorlar. Burada bir günde 6 kişinin boğulduğu günler yaşadık. Şamandıranın yanı sıra bot, jet ski ve cankurtaran personelimizle aldığımız tedbirlerle son 2 yıl boğulma vakası yaşanmadı. Bu sezon için de tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Akın, geçen yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 376 kişinin cankurtaran ekiplerince kurtarıldığını dile getirdi.

Denize giren tatilcilerden bazılarının çeken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi atlattığını anlatan Akın, "Ekiplerimiz boğulma olaylarının önüne geçerek vatandaşların can kaybı yaşamadan huzur içinde tatillerini geçirmelerini sağladı. Bu da bizim için çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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