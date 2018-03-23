Bartın'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan 1'i tutuklu 3 sanığa hapis cezası verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan üniversite öğrencisi Cihat Çalış, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Önceki celsede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Resul Göçeri ve Hüseyin Sağlam ile avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Çalış, telefonunda "ByLock" tespit edildiği iddiasını reddetti.

Kod isim kullandığı ve hükümet aleyhine propaganda yaptığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını öne süren Çalış, tahliyesini ve beraatini talep etti.

- " İstanbul gezisi diye Sakarya'ya götürdüler"

Sanıklardan Göçeri de eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemlere katıldığı yönündeki iddialarına yönelik olarak şunları söyledi:

"Sakarya'ya, İstanbul gezisi var diye gitmiştim. İlk defa İstanbul'u görme heyecanıyla bu geziyi kabul etmiştim. Gezi ücretsizdi ve yemeli içmeliydi. Biz İstanbul gezisi diye çıkmıştık ama vardığımız yer protesto amacıyla eylemin düzenlendiği yer Sakarya'ydı."

Sohbetlere katıldığı, değişik kademelerde görev aldığı iddialarını da kabul etmeyen Çalış, beraatini talep etti.

Sağlam da önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Çalış'ı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Göçeri'ye 6 yıl 3 ay, Sağlam'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, karar kesinleşinceye kadar sanıklar üzerindeki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.