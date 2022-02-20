Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi - Haberler
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Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

İhlas Haber Ajansı, Yasin Erdem - Güncel
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Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi Bartın'da etkili olan yağışların ardından bir çok bölgede toprak kayması ve heyelanlar meydana gelirken yollarda ise yarıklar oluştu.

BARTIN (İHA) - Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

BARTIN - Bartın'da etkili olan yağışların ardından bir çok bölgede toprak kayması ve heyelanlar meydana gelirken yollarda ise yarıklar oluştu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi ile Akörensöküler ve Ceyyüpler köylerinin ulaşımlarını sağlayan yollara yağmurla birlikte eriyen kar suları sonucu yumuşayan toprak sonrası heyelanlar meydana geldi. Büyük yarıkların oluştuğu yollarda yaşanan toprak kaymaları sonucu sürücülerde oldukça zorlanıyor. Bazı bölgelerde yaşanan heyelan nedeniyle evlerde tehlike altında.

Yolların patates tarlasına döndüğünü belirten Recep Özer, "Biraz daha yağmur yağsa gidecek yol kalmayacak. Bizi oldukça zorluyor. Hatta gece yarısı son anda fark ettim, az daha uçuruma yuvarlanıyorduk" dedi.

Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

Bartın'da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Bartın, Güncel, Haberler

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