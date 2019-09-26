26.09.2019 10:19

Bartın'da tarihi su değirmeni turizme kazandırılacak

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 200 yıl önce bölgede yaşayan Rum aile tarafından yaptırılan su değirmeni, restore edilerek turizme kazandırılacak. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Tarihi mirasımızı kazandırmak için proje çalışmalarına başladıkö dedi.

Ulus Abdipaşa Beldesi Ulupınar köyünde 1818 yılında bölgede yaşayan Rum aile tarafından yaptırılan su değirmeninde vatandaşların getirdiği buğday ve mısırlar öğütülerek una dönüştürülüyor. 7 ocaklı tarihi değirmenin şu anda sadece 1 gözünde buğday ve mısır öğütülüyor. 1949 yılında Karabük'ün Safranbolu İlçe Defterdarlığı'nca ihale yoluyla satışa çıkarılan değirmen, Ulupınar köyünde yaşayan bir aile tarafından satın alındı. Uzun yıllar kullanılan tarihi su değirmeninde teknolojinin gelişmesi, un fabrikaları ve elektrikli değirmenlerin artmasıyla şu anda sadece 1 ocağında un ve mısır öğütülüyor.

2001 yılında Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca üzerini kapatan kubbe şeklindeki taş yapısıyla kültür mirası olarak tescillenen ve koruma altına alınan değirmeni görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

Tarihi su değirmeninde incelemelerde bulunan Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, değirmenin Rumlar tarafından yapıldığına ve 2001 yılında tescilli varlıklar arasında girdiğini kaydederek, Burası 7 ocaklı değirmendir. Girişinde kemerli bir kapı bulunan içerisinde 7 ocağın bulunduğu, ancak birinin çalıştığı bir yer. Değirmen 17 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindedir. Duvarları taşlarla örülmüştür. 1923 yılında Safranbolu hazinesine devredilmiştir. Biz burada tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak, bu değerlerimizi turizme kazandırmak için yetkili kurumlar olarak rölöve projesine destek olduk. Buranın rölöve projesinin sonrasında restorasyon projesini de yapıp, en kısa zamanda turizme kazandırmak istiyoruzö dedi.

Tarihi değirmenin varislerinden Emin Madenoğlu, 7 ocaklı su değirmenin önemli bir eser olduğunu söyleyerek, Eskiden buraya un ve mısır öğütmek için çok gelenler vardı. Artık tarımsal faaliyetlerde bitme noktası gelince ocakların tamamı kullanılamaz hale geldi. Şu anda burada sadece 1 göz ocak çalışıyor. Yerli ve yabancı turistlerin buraya ilgisi çok fazla. Safranbolu'dan, Amasra'dan tur şirketleri ya da şahsi olarak özel aracıyla gelen misafirlerimiz oluyor. Ben bir an önce buranın turizme kazandırılması istiyorum. Bu önemli tarihimiz yok olmasın, eğer biz bu değirmenin üst katında oturmasaydık, burası defineciler tarafından çoktan yok edilirdiö diye konuştu.

Kaynak: DHA