Bartın'da selden evinden kaçarak kurtulan Emine Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı Açıklaması
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Bartın'da selden evinden kaçarak kurtulan Emine Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı Açıklaması

Bartın'da selden evinden kaçarak kurtulan Emine Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde yalnız yaşayan ve sel sırasında evinden kaçıp komşularına sığınan 56 yaşındaki Emine Yavuz, afetin etkisinden kurtulamadığını ve halen korkuyla yaşadığını anlattı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yalnız yaşayan ve sel sırasında evinden kaçıp komşularına sığınan 56 yaşındaki Emine Yavuz, afetin etkisinden kurtulamadığını ve halen korkuyla yaşadığını anlattı.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan Yavuz, afetin yaşandığı saatlerde uyuduğunu, köy muhtarının aracının kornasına basarak ve vatandaşlara seslenerek onları sele karşı uyarmasıyla uyandığını söyledi.

Evin penceresinden baktığında hemen yakınındaki derenin taştığını gördüğünü aktaran Yavuz, şunları dile getirdi:

"O anda elektrikler kesikti. Telefonumun ışığıyla aşağıya indim, hiçbir şeyimi alamadan kaçtım. Evden kaçıp köy meydanındaki camiye doğru giderken su belimi aştı. Komşuya kaçtım, merdivenlerden çıkarken arkamdan birden sular geldi. Oraya kendimi zor attım, mucize gibi kurtuldum. Sığındığım evin zemin katı da sel sularıyla doldu. O evin altındaki büyükbaş hayvanlar da sele kapıldı. Ev kalabalık olduğu için orada korku düşünemedim, aklıma hiçbir şey gelmedi."

Selde büyük korku yaşadığını ve hala afetin etkisinden kurtulamadığını ifade eden Yavuz, "Daha ancak yeni yeni kendime gelebiliyorum. Evimin halini görünce daha çok psikolojim bozuldu. Hala daha içimde bir korku var. Sel evimin önünden vurmuş, Allah korumuş benim evimi. Eğer evden çıkamasaydım kafayı oynatırdım. Komşular çağırıyor ama nereye nasıl gideceksin. Ben iyi ki kaçmışım, canımı kurtarmışım." dedi.

Yavuz, sel sonrasında çamur temizleme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

Çamurla dolan evini kendi başına temizlemesinin mümkün olmadığını anlatan Yavuz, "Onlara çok dua ediyorum. Allah ekiplerimize, güç kuvvet versin. Ekipler olmasaydı bizim halimiz kötüydü. Burada jandarması, polisi, belediye ekipleri herkes evimdeki çamurları temizlemek için seferber oldu. Jandarmalar merdivenlerimdeki çamurları dışarı attı, temizlediler, zemin katı da belediye ekipleri temizliyor. Bana yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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Bartın'da selden evinden kaçarak kurtulan Emine Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı Açıklaması - Haberler
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