Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı
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Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde önceki gün sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında sürdürülüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin yanı sıra askeri personel dere boyunda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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