Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında sürdürülüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, dere boyunda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu