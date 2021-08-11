Bartın'da sağanak sele neden oldu (5)

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası 3 kişinin yaşadığı ahşap ev yıkıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası 3 kişinin yaşadığı ahşap ev yıkıldı. Sel sularının dere yatağını aşarak hem yolunu çökerttiği hem de evi yıktığı olayda evde yaşayanlardan Arife Ünal (85) kayboldu. Arife Ünal'ın oğlu Abdurrahman Ünal ve gelini ise kurtuldu. Yakınlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalış timi yönlendirildi. Arama çalışmaları dere yatağı çevresinde devam ediyor.

'AHIRA DÜŞTÜK, ANNEMİ KAYBETTİM'Sel felaketi sırasında yıkılan evde bulunan Arife Ünal'ın oğlu Abdurrahman Ünal, "Bir anda bastırdı. Su evin içine vurdu. Ev çöktü, annem kayboldu. Ahırın içine düştük beraber, o sırada annemi kaybettim. Sulara kapıldığını görmedim. İkimiz beraber düştük. Daha sonra karanlıkta onu göremedim. Bir anda geldi" diye konuştu.

Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük