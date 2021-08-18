Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu
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Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Merkez ilçeye bağlı Kaman köyünde babaanneleri Fethiye Kaya ile sabah fındık toplamaya giden 9 yaşındaki Pelin ile 7 yaşındaki Şeyda Kaya, öğlen yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yalakyanı mevkisinden eve dönmek üzere ayrıldı.

Akşam eve dönen babaanne Fethiye Kaya ile yakınları çocukların gelmediğini öğrenince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İstanbul'dan tatil dolayısıyla babaannelerinin yanına geldikleri öğrenilen çocukların bulunması için AFAD, jandarma, orman işletme, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Termal drone ve iz köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda yollarını kaybederek kayboldukları öğrenilen kardeşler ekiplerce köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen ve durumları iyi olduğu görülen kardeşler, ailelerine teslim edildi.

Çocuklar birbirine sarılmış uyur vaziyette bulundu

Bartın Belediyesi itfaiye personellerinden Recai Soytürk, izinli olduğu sırada köydeki bir komşusundan iki kardeşin kaybolduğunu öğrendiğini söyledi.

Kuzeniyle birlikte gönüllü olarak kendisine ait motosikletiyle çocukları aramaya çıktıklarını ifade eden Soytürk, şunları aktardı:

"Araçların giremediği bir bölgeye girdik. Çöplük ve yangın kulesinin bulunduğu mevkiye yöneldik. Uzun aramalar sonucunda dönüş yolundayken girmediğimiz bir yol vardı, orayı da kontrol etmek istedik. Yangın kulesinin altındaki yolda çocukları birbirine sarılmış uyur vaziyette bulduk. Hava soğuk ve çocuklar da uyur şekilde olduğu için üşümüşlerdi. Hemen montlarımızı çıkardık, verdik. O anda çok mutlu olduk, bunun tarifi yapılamaz. Bizim için ömür boyu hatırlayabileceğimiz gurur verici ve güzel bir şeydi. Durumu 112 Acil Servis ekipleri ve köylülere bildirdik. Çocukları motora bindirip en yakın yerdeki görevlilere teslim ettik. Çocuklar bizi görünce çok sevindi. Biraz da korkmuşlar, üşümüşler. Ablası, üşüdüğü için kardeşine sarılmış, uyutmuş sonra kendisi de uyuyakalmış. Biz kardeşleri bulduğumuzda birbirlerine sarılı şekilde uyuyorlardı. Yanlarına domuzlar gelmiş, ondan çok korkmuşlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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