Bartın'da Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler görüşüldü
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Bartın'da Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler görüşüldü

Bartın'da Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler görüşüldü
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında il genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında il genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Güner, Valilik Salonundaki toplantıda, yaz mevsimi ve Kovid-19 normalleşme süreciyle yaklaşan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla il genelinde turizm hareketliliğinin artacağına dikkati çekti.

Trafik tedbirlerinden genel güvenlik ve asayişe, sahil bantlarından çevre kirliliğine kadar birçok konunun değerlendirildiği toplantıda Vali Güner, ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdi.

Güner'in, bayram ve tatil sürecinin huzurlu geçmesi temennisinde bulunduğu toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Safa Söylem, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Bartın'da Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler görüşüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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