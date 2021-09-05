BARTIN'DA İLK KEZ OFF-ROAD ŞENLİKLERİ YAPILDI
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BARTIN'DA İLK KEZ OFF-ROAD ŞENLİKLERİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, ilk kez düzenlenen off-road şenliğinde araçların gösterileri ilgiyle izlendi.

BARTIN'da, ilk kez düzenlenen off-road şenliğinde araçların gösterileri ilgiyle izlendi.

Küre Dağları Milli Parkının eteklerinde bulunan Arıt köyünde bulunan alanda 3 gün boyunca off-road şenlikleri yapıldı. İş insanı İskender Öztabak ve doğasever arkadaşlarının organize ettiği Arıt Köyü Kültür Turizm ve Kalkınma Derneğinin destek verdiği şenliklere Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'dan 120 off-road aracı ile 2 bin kişi katıldı. Etkinliklerde canlı müzikler, kamp, doğa gezisi, safari turları ile yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Şenliğin son gününde çevre illerden gelen off-road araçları özel olarak hazırlanan engebeli arazide hünerleri sergileyerek, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

BARTIN'DA İLK KEZ OFF-ROAD ŞENLİKLERİ YAPILDI
BARTIN'DA İLK KEZ OFF-ROAD ŞENLİKLERİ YAPILDI
BARTIN'DA İLK KEZ OFF-ROAD ŞENLİKLERİ YAPILDI
BARTIN'DA İLK KEZ OFF-ROAD ŞENLİKLERİ YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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