Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bartın'da duble yolda karşı şeride geçen otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bartın'da duble yolda karşı şeride geçen otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merve Nur T. (22) idaresindeki 16 AJN 197 plakalı otomobil, Zonguldak kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Polisevi kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobilin, karşı yönden gelen Yüksel Ü'nün (40) kullandığı 74 BP 096 plakalı otomobille çarpıştığı kazada her iki sürücü de yaralandı.

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yüksel Ü. ile diğer sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel Ü, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Ali Koç Diego Costa Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:34:00. #1.15#

title