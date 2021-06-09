İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
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İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor

İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da çalıştıkları iş yerinden tarım ve hayvancılık yapmak için ayrılan iki arkadaş, kiraladıkları 700 dönümlük arazide yem bitkisi yetiştirerek yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bartın'da çalıştıkları iş yerinden tarım ve hayvancılık yapmak için ayrılan iki arkadaş, kiraladıkları 700 dönümlük arazide yem bitkisi yetiştirerek yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Farklı köylerde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Ali Ercan ve 34 yaşındaki Gökhan Demirci, 4 yıl önce, çalıştıkları iş yerinden kendi işlerini kurmak için ayrıldı.

Hayvancılık yapmaya karar verdikleri sırada yem bitkisi üretmenin daha karlı olacağını değerlendiren iki arkadaş, bunun için arazi arayışına girdi.

Kentin farklı noktalarında atıl durumdaki 700 dönümlük araziyi kiralayan Ercan ve Demirci, devletin sağladığı tarım desteklerinden de yararlanarak üretime başladı.

Ektikleri araziden yılda iki kez yem bitkisi olarak mısır, buğday, yulaf almaya başlayan iki arkadaş, çalıştırdıkları 20 işçiyle yıllık ürettikleri 4 bin 300 ton ürünü kentteki ve çevre illerdeki besicilere satıyor.

"Devletimizin sunduğu kredi imkanlarından faydalanarak makine ve ekipman aldık"

Mehmet Ali Ercan, AA muhabirine, ilk etapta hayvancılık yapmaya karar verdiklerini ancak yetiştirecekleri hayvanlar için dışarıdan alacakları yem maliyetinin kendilerini düşündürdüğünü söyledi.

Hayvancılık yapmaktan vazgeçerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için yem bitkisi üretmeye karar verdiklerini anlatan Ercan, "Hayvancılık yaparsak yemini, otunu, samanını, silajını dışarıdan alırsak biz bu işi yürütemeyiz dedik. Kendi yemimizi, kendimiz üretirsek daha başarılı olacağımızı düşünerek arazi arayışlarına çıktık. Milli emlak arazileri olsun, özel araziler olsun, atıl durumda olan arazileri araştırmaya başladık ve özel şahıslara ait 700 dönüm arazi bularak buraları kiraladık." diye konuştu.

Ercan, makine ve ekipmana ihtiyacımızı gözden geçirdiklerini dile getirerek, işe başlarken bir traktörlerinin olduğunu, devletin sunduğu kredi imkanlarından faydalanarak makine ve ekipman aldıklarını kaydetti.

"Çift ekim" yaptıklarını anlatan Ercan, "Birinci ekim ot, ikinci ekim de mısır olmak kaydıyla 700 dönüm arazimizden 1400 dönümlük verim alıyoruz. Kendi işimizi yapmak için çıktığımız bu yolda üretip kazanmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kente katma değer sağlıyoruz"

Gökhan Demirci de ürettikleri yem bitkilerini çevre illere de satarak kente katma değer sağladıklarını belirtti.

Demirci, "Talep çok. İşlediğimiz 300 dönümlük arazi müşterilerimizden gelen talebi karşılamıyordu. Bu sene arazilerimizi daha da genişlettik ve 700 dönüme çıkardık. Kiraladığımız yerler orman gibiydi, kendi imkanlarımızla temizleyerek tarıma elverişli hale getirdik." şeklinde konuştu.

İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor
İki arkadaş atıl arazileri kiralayarak yem bitkisi yetiştiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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