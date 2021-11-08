BARTIN'DA FABRİKA ÇALIŞANLARINDA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, 3 fabrikada çalışan 120 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Sağlık ve Tarım Müdürlüğü ekipleri fabrikalara gelerek, sudan ve yemeklerden numune aldı.

Bartın Çeştepe köyünde Atılım Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 3 fabrikada çalışan yaklaşık 120 kişi, 3 gündür belirli aralıklarla bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sabah saatlerinde 3 fabrikaya Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri gelerek, yemekten ve sudan numune alarak çalışma başlattı. 3 fabrika üretime ara verdi. Hastaneye başvuranların büyük çoğunluğu taburcu edildi. Ayrıca önlem amaçlı olarak şebeke suyu kesildi.

Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Ateş, 'Bazı işyerlerimizde bazı işçilerin rahatsızlandığını duyduk. Şu anda bizlere buradaki sularla ilgili bir sorun olduğu şeklinde iddialar var. Ancak yaşadığımız sel felaketinden sonra keson kuyularımızla ilgili sorunlarımız var. Bunu çözmek için bütün herkese başvurduk. Biz hala kuyularımızdaki çamuru temizlemeye çalışıyoruz. Biz su için Özel İdare'ye başvurduk. Ama bir sonuç alamadık. Umarım bir sonuç alırız dedi.

Tekstil fabrikası müdürü İnci Kaçar, '150 kişinin çalıştığı fabrikamızda bu salgınla bize başvurdular. Biz sabahtan bu yana yaklaşık 60 kişiyi hastaneye gönderdik. İşçilerimizde mide bulantısı kusma ve ishal şikayetiyle bizlere başvurdu. İşyeri hekimimizde bir salgın olduğunu bizlere söyledi. Tarım müdürlüğü ve sağlık müdürlüğünden ekipler gelerek fabrikamızdan yemekten ve sudan numune alındı. İşçilerimizin çoğu hastaneye gittiği için şu anda üretime ara verdik. Ne olacağını bilmiyoruz diye konuştu.